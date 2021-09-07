Появились кадры с места убийства двух девочек в Кузбассе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Сети появились кадры с предполагаемого места убийства двух десятилетних школьниц, которое произошло в городе Киселевске Кемеровской области. Видео сделано в лесном массиве.

На нем видны разбросанная на земле пластиковая посуда и пустая бутылка от газировки. На ветке дерева висит предмет одежды зеленого цвета. Автор видео говорит, что на месте преступления лежат презервативы.

Видео: Telegram / 112

В Следственном комитете по региону сообщили, что тела девочек обнаружили в одном из заброшенных домов города.

— В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он задержан, с мужчиной работает следователь СК России, — говорится в сообщении.

С места обнаружения появилось видео.

Две десятилетние девочки пропали без вести в городе Киселевске Кемеровской области 6 сентября. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около восьми утра. С тех пор связь с ними потеряна, а их местонахождение неизвестно.

Последний раз девочек видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им вкусности. Видевшие девочек продавцы магазина утверждают, что школьницы называли мужчину «дядей Витей».

Во вторник, 7 сентября, СМИ сообщили, что тела двух пропавших девочек нашли. Подозреваемый в преступлении Виктор Пестерников был задержан. Он признался, что изнасиловал и убил девочек.

Пестерникову 41 год. Ранее он был судим по статье о насилии. По предварительной информации, именно с ним девочек видели в магазине и на улице рядом с парковкой. По данным СМИ, Пестерников вышел из тюрьмы два года назад. Он отбывал наказание по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера».

В Сети было опубликовано видео, на котором девочки идут в сторону штрафстоянки с неизвестным. При этом вокруг довольно много прохожих.

Видео: Telegram / Mash

Позже в интернете появились кадры, на которых он рассказывает свою версию случившегося. По словам преступника, он «просто угостил» девочек, купив им семечек и газировки.