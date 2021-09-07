Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе нашли по камерам видеонаблюдения

Илья Ашуров

Происшествия
Подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе нашли по камерам видеонаблюдения
Фото: vk/id199549236

Полиция нашла подозреваемого в убийстве двух школьниц в Кемеровской области по камерам видеонаблюдения. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В течение нескольких часов в результате отработки информации с камер видеонаблюдения полицейскими установлен подозреваемый — ранее судимый житель региона. Он задержан и доставлен в отдел полиции, — сообщает Волк.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Задержанный передан следственным органам, цитирует Ирину Волк «МВД Медиа».

Тела девочек были обнаружены в заброшенном доме.

Две десятилетние девочки пропали без вести в городе Киселевске Кемеровской области 6 сентября. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около восьми утра. С тех пор связь с ними потеряна, а их местонахождение неизвестно.

Последний раз девочек видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им вкусности. Видевшие девочек продавцы магазина утверждают, что школьницы называли мужчину дядей Витей.

Во вторник, 7 сентября, СМИ сообщили, что тела двух пропавших девочек нашли. Подозреваемый в преступлении Виктор Пестерников был задержан. Он признался, что изнасиловал и убил девочек.

Пестерникову 41 год. Ранее он был судим по статье о насилии. По предварительной информации, именно с ним девочек видели в магазине и на улице рядом с парковкой. По данным СМИ, Пестерников вышел из тюрьмы два года назад. Он отбывал наказание по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера».

Читайте также:
ЗадержанияУбийстваМВД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Все мнения
О проекте