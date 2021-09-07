Подозреваемого в убийстве школьниц в Кузбассе нашли по камерам видеонаблюдения

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Полиция нашла подозреваемого в убийстве двух школьниц в Кемеровской области по камерам видеонаблюдения. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В течение нескольких часов в результате отработки информации с камер видеонаблюдения полицейскими установлен подозреваемый — ранее судимый житель региона. Он задержан и доставлен в отдел полиции, — сообщает Волк.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Задержанный передан следственным органам, цитирует Ирину Волк «МВД Медиа».

Тела девочек были обнаружены в заброшенном доме.

Две десятилетние девочки пропали без вести в городе Киселевске Кемеровской области 6 сентября. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около восьми утра. С тех пор связь с ними потеряна, а их местонахождение неизвестно.

Последний раз девочек видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им вкусности. Видевшие девочек продавцы магазина утверждают, что школьницы называли мужчину дядей Витей.

Во вторник, 7 сентября, СМИ сообщили, что тела двух пропавших девочек нашли. Подозреваемый в преступлении Виктор Пестерников был задержан. Он признался, что изнасиловал и убил девочек.

Пестерникову 41 год. Ранее он был судим по статье о насилии. По предварительной информации, именно с ним девочек видели в магазине и на улице рядом с парковкой. По данным СМИ, Пестерников вышел из тюрьмы два года назад. Он отбывал наказание по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера».