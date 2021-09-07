«Хитрый и тщеславный»: опубликована характеристика подозреваемого в убийстве детей в Кузбассе

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Виктор Пестерников, подозреваемый в убийстве двух школьниц в Кемеровской области, был «хитрым и тщеславным», а его круг общения состоял из осужденных, ведущих «приспособленческий образ жизни». Это следует из характеристики колонии, документ опубликовал Telegram-канал «112» во вторник, 7 сентября.

— В 2009 году мужчину осудили за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет. Он признал вину и раскаялся, — говорится в сообщении.

Десять лет заключения он отбывал в колонии № 44 в Белове. В ходе этого срока Пестерников занимался ремонтом обуви и несколько раз участвовал в работах по благоустройству территории.

При этом, как следует из сообщения, были случаи нарушения им правил внутреннего распорядка, а также уклонения от воспитательных мероприятий. Круг общения подозреваемого ныне в убийстве состоял из осужденных, которые вели «приспособленческий образ жизни».

Пестерников также «ради галочки» прошел программу коррекции личности. Он был всегда вежлив и корректен с сотрудниками администрации и другими осужденными.

Психологи оценивали его как «хитрого, тщеславного и зависимого». После освобождения в 2019 году подозреваемый поселился в Мысках, а затем стал жить в Киселевске, отмечает Telegram-канал «112».

6 сентября две десятилетние девочки пропали без вести в городе Киселевске Кемеровской области. По данным регионального МВД, школьницы ушли из дома около 08:00.

Последний раз девочек видели в магазине с неизвестным мужчиной, который купил им сладости. Продавцы магазина утверждают, что школьницы называли мужчину дядей Витей.

7 сентября СМИ сообщили, что тела двух пропавших девочек нашли. Подозреваемый в преступлении Пестерников был задержан.

Он признался, что изнасиловал и убил девочек. По предварительной информации, именно с ним девочек видели в магазине и на улице рядом с парковкой.

По данным СМИ, Пестерников вышел из тюрьмы два года назад. Он отбывал наказание по уголовной статье «Насильственные действия сексуального характера».

СК завел уголовное дело по факту халатности органов профилактики, которые осуществляли надзор за Пестерниковым. Он должен был находиться под административным надзором с соблюдением определенных ограничений вплоть до апреля 2027 года.