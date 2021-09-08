Двое пострадавших при взрыве газа в Ногинске скончались
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Названа возможная причина хлопка газа в подмосковном Ногинске

Михаил Алимов

Происшествия
Названа возможная причина хлопка газа в подмосковном Ногинске
Фото: Прокуратура Московской области

Причиной хлопка в многоэтажном доме в Ногинске мог стать газ, включенный для обогрева квартиры. Об этом в среду, 8 сентября, сообщил источник ТАСС.

— Причиной взрыва в жилом доме в Ногинске мог стать включенный газ для обогрева квартиры, — цитирует его слова Telegram-канал агентства.

Он также отметил, что под завалами до сих пор находятся три человека.

Об инциденте стало известно утром 8 сентября. После хлопка газа частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В результате хлопка пострадали семь человек, пятеро из них госпитализированы. По словам помощника министра здравоохранения РФ, все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

По факту хлопка газа правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Из-за инцидента оказались повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. По сообщению МЧС России, еще два человека могут оставаться под завалами.

Позже стало известно, что хлопок бытового газа произошел в квартире, расположенной на третьем этаже, где проживала многодетная семья.

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