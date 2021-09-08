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Число пострадавших при хлопке газа в Ногинске выросло до 13

Михаил Алимов

Происшествия
Число пострадавших при хлопке газа в Ногинске выросло до 13
Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

В подмосковном Ногинске утром 8 сентября произошел хлопок газа в многоэтажном доме. Число пострадавших из-за инцидента выросло до 13 человек, еще один житель дома погиб. Об этом сообщают экстренные службы.

— Число пострадавших от взрыва газа в подмосковном Ногинске выросло до 13, — цитирует источник Telegram-канал «РЕН ТВ».

Позже в СМИ уточнили, что местонахождение 4–5 жильцов дома остается неизвестным.

До этого было известно о двух пострадавших, скончавшихся из-за инцидента. По информации источника «ВМ», среди пострадавших мужчина шестидесяти трех лет, две женщины сорока трех и сорока четырех лет, а также двое детей пяти и десяти лет.

О происшествии стало известно утром 8 сентября. После хлопка газа частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По факту хлопка газа правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Из-за инцидента оказались повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. По сообщению экстренных служб, под завалами находятся три человека.

Прокуратура региона поделилась кадрами с места хлопка. На них видно обрушившиеся стены, выбитые окна и рамы. Всюду лежат части отделки здания.

Позже стало известно, что хлопок бытового газа произошел в квартире, расположенной на третьем этаже, где проживала многодетная семья.

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