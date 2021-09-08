Соседка рассказала, кто может находиться под завалами в Ногинске

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Под завалами дома, обрушившегося в Ногинске, могут находиться две молодые девушки. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала местная жительница.

По словам женщины, девушки, вероятно, находятся на первом этаже в угловой квартире.

— Они снимали квартиру. Последний раз они были в Сети в четыре утра. Я уверена, что они спали, — рассказала соседка.

1/5 Фото: Прокуратура Московской области 2/5 Фото: Прокуратура Московской области 3/5 Фото: Прокуратура Московской области 4/5 Фото: Прокуратура Московской области 5/5 Фото: Прокуратура Московской области

О происшествии стало известно утром 8 сентября. После хлопка газа частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

По факту хлопка газа правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Из-за инцидента оказались повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. По сообщению экстренных служб, под завалами находятся три человека. Известно о 13 пострадавших и трех погибших людях.

Прокуратура региона поделилась кадрами с места хлопка. На них видно обрушившиеся стены, выбитые окна и рамы. Всюду лежат части отделки здания.

Позже стало известно, что хлопок бытового газа произошел в квартире, расположенной на третьем этаже, где проживала многодетная семья.