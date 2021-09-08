«Общее горе»: жители Ногинска несут теплые вещи пострадавшим при взрыве газа

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, улица 28 Июня, 1 Карта всех событий

Жители подмосковного Ногинска несут теплые вещи, посуду, игрушки и постельные принадлежности для пострадавших при взрыве газа в жилом доме. Пункт сбора организовала Общественная палата Богородского муниципального округа.

— Я принесла детские вещи и немного взрослых — одежду, обувь. Принесла бы и больше, но в одних руках нести тяжело, — рассказала педагог дополнительного образования по имени Яна.

Она добавила, что это общее горе и беда. Пострадавшим ногинчанам, по ее словам, обязательно нужно помочь, а не проходить мимо.

Подобные события нельзя оставлять без внимания, заключила местная жительница.

Взрыв газа в многоэтажном доме в Ногинске произошел утром 8 сентября. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах, сам хлопок произошел в квартире на третьем этаже.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Из-за взрыва скончались два человека, еще 15 человек пострадали. При этом двое находятся в тяжелом состоянии.

Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. По информации экстренных служб, под завалами находятся три человека.

Семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.