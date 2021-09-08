Жителей дома в Ногинске впервые пустили в квартиры после взрыва газа

Фото: МЧС

Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, улица 28 Июня, 1 Карта всех событий

Жителей дома в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв газа, стали пускать в квартиры за вещами. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT в среду, 8 сентября.

— Жителей многоэтажки в Ногинске, где произошел взрыв, начали пускать в квартиры. Одна из семей спустя порядка десяти часов смогла наконец забрать свою кошку Масю, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

Также кадры с происходящим около дома опубликовал Telegram-канал «РЕН ТВ». На них видно, как часть эвакуированных людей сидит на стульях, завернувшись в пледы.

От места происшествия их отделяет забор, а за ним можно увидеть автомобили правоохранительных органов и белый шатер.

Видео: Telegram / РЕН ТВ Новости

Взрыв газа в многоэтажном доме в Ногинске произошел утром 8 сентября. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах, сам хлопок произошел в квартире на третьем этаже.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Из-за взрыва скончались два человека, еще 17 пострадали. При этом еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. По информации экстренных служб, под завалами находятся три человека.

Семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.