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Двоих взрослых и ребенка ищут под завалами на месте взрыва в Ногинске

Иван Юминов

Происшествия
Двоих взрослых и ребенка ищут под завалами на месте взрыва в Ногинске
Фото: Telegram / Baza

Под завалами после взрыва газа в подмосковном Ногинске могут находиться двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб в среду, 8 сентября.

— По состоянию на 18:30 по Москве, в списках пропавших без вести остаются три человека, в том числе один ребенок, — приводит слова собеседника сайт агентства.

Взрыв газа в многоэтажном доме в Ногинске произошел утром 8 сентября. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах, сам хлопок произошел в квартире на третьем этаже.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Из-за взрыва скончались два человека, еще 17 пострадали. При этом еще двое находятся в тяжелом состоянии.

Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы. По информации экстренных служб, под завалами находятся три человека.

Семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.

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