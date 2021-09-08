Россия примет участие в инаугурации нового правительства Афганистана
Россия, вероятнее всего, будет представлена на инаугурации нового правительства Афганистана на уровне послов. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 8 сентября.
— Нет, я не поеду туда представлять Россию. Скорее всего, это все будет на уровне послов, — приводит слова сенатора РИА Новости.
7 сентября сообщалось, что мулла Мохаммад Хасан Ахунд станет новым премьер-министром Афганистана. Решение о его назначении принял духовный лидер «Талибана»* мулла Хибатулла Ахундзада.
Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.
15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.
16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.
31 августа Пентагон сообщил о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.
7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство.
* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.