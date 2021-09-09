Уровень онлайн-мошенничества вырос в Москве на 12 процентов с начала года

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Несмотря на общее снижение преступности в Москве с начала года на 1,1 процента до 95 905 случаев, в городе отмечается рост числа преступлений в сфере информационных технологий. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 9 сентября.

— Характерной особенностью столицы является значительное число расположенных на ее территории банковских учреждений. В этой связи, несмотря на тенденцию общего снижения на 1,1 процента состояния преступности, в городе зарегистрировано почти на две тысячи тяжких преступлений больше, чем за восемь месяцев 2020 года, за счет роста числа совершенных преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, то есть путем неправомерного доступа к банковскому счету либо к банковской карте, — рассказала представитель ведомства.

Так, с начала года в столице зафиксировали 38 169 преступлений с использованием информационных технологий, что на 12,1 процента выше аналогичного показателя за прошлый год. Мошенники стали чаще получать доступ к онлайн-банкам москвичей, используя ссылки на поддельные страницы аутентификации, дублирующие официальные сайты банков, добавила Нефедова.

По этой причине прокуратура создала межведомственную рабочую группу по вопросам противодействия подобным преступлениям с участием правоохранительных органов. В заседаниях органа, по ее словам, также участвует руководство межрегионального управления Росфинмониторинга по ЦФО.

9 сентября Нефедова также рассказала, чточто стремительнее всего число нарушений закона снизилось в ЮАО — на девять процентов, в ЗАО — на 6,3 процента, а также в ЮЗАО — на 4,8 процента.