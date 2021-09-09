Тело седьмого погибшего при взрыве газа в Ногинске извлекли из-под завалов

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Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, улица 28 Июня Карта всех событий

Из-под завалов жилого дома в Ногинске извлекли тело седьмого погибшего при взрыве бытового газа, произошедшего 8 сентября. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

— В 13:13 по московскому времени извлечено тело девушки, — рассказали в ведомстве.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, больше людей под завалами нет. Таким образом при взрыве газа в доме погибли семь человек.

Взрыв газа в Ногинске произошел утром 8 сентября в жилом доме на улице 28 Июня. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже.

В результате инцидента погибли семь человек, в том числе девочка-подросток. Еще 15 человек пострадали, среди них двое детей. Шесть человек госпитализировали. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.