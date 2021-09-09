Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тело седьмого погибшего при взрыве газа в Ногинске извлекли из-под завалов

Михаил Алимов

Происшествия
Тело седьмого погибшего при взрыве газа в Ногинске извлекли из-под завалов
Фото: АГН Москва
Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, улица 28 Июня Карта всех событий

Из-под завалов жилого дома в Ногинске извлекли тело седьмого погибшего при взрыве бытового газа, произошедшего 8 сентября. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

— В 13:13 по московскому времени извлечено тело девушки, — рассказали в ведомстве.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, больше людей под завалами нет. Таким образом при взрыве газа в доме погибли семь человек.

Взрыв газа в Ногинске произошел утром 8 сентября в жилом доме на улице 28 Июня. В результате этого частично обрушились квартиры на втором и третьем этажах. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже.

В результате инцидента погибли семь человек, в том числе девочка-подросток. Еще 15 человек пострадали, среди них двое детей. Шесть человек госпитализировали. Также повреждены 24 квартиры, 173 человека эвакуированы.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. СК по факту инцидента возбудил уголовное дело.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших при взрыве выплатят по миллиону рублей. Пострадавшим жителям выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.

погибшиеНогинскхлопок газа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Все мнения
О проекте