Сергей Собянин наградил выдающихся москвичей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и столичные награды выдающимся горожанам. Церемония прошла в Белом зале московской мэрии в пятницу, 10 сентября.

— Здесь в зале сидят люди самых разных профессий: и врачи, и учителя, люди искусства, транспортники, строители. Люди разных профессий, объединенные одним — любовью к нашему городу, любовью к своей профессии, показывающие высокий профессионализм и вкладывающие душу в свою работу и в наш город. Хотел поблагодарить вас и в вашем лице всех москвичей за трудолюбие, за упорство, за стремление к победе, поздравить вас с наступающим праздником, поздравить с заслуженными наградами, пожелать вам здоровья и успехов, — передает слова мэра корреспондент агентства городских новостей «Москва».

Собянин поздравил собравшихся с наступающим Днем города и сообщил, что Москва выстояла во многих испытаниях и становится только лучше. Власти и 12 миллионов горожан вместе делают свой дом уютнее и комфортнее для жизни.

От имени президента он вручил ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, почетные грамоты и благодарности главы государства. От властей столицы мэр вручил знаки отличия «За безупречную службу городу Москве» L, XXX и XXV лет, почетный знак «Заслуженный учитель города Москвы», почетную грамоту правительства Москвы и благодарности мэра.

Кроме того, Собянин присвоил горожанам звания «Почетный работник физической культуры, спорта и туризма города Москвы», «Почетный работник транспорта и связи города Москвы», «Почетный работник промышленности города Москвы», «Почетный работник социальной защиты населения города Москвы», «Почетный работник образования города Москвы», а также вручил премии Москвы 2021 года в области литературы и искусства.

3 сентября сообщалось, что Сергей Собянин наградил знаком «80 лет Битвы за Москву» 98-летнего ветерана войны Бориса Павловича Уткина. В настоящее время Борис Уткин продолжает работать, он входит в состав лекторской группы Московского городского совета ветеранов и является профессором Академии военных наук.