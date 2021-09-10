Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Завершено расследование убийства мужчины на севере Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Завершено расследование убийства мужчины на севере Москвы
Фото: СК РФ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины, который обвиняется в совершении убийства. Об этом в пятницу, 10 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Преступление обвиняемый совершил вечером 27 июня 2021 года. В квартире жилого дома по улице Тимирязевской он поссорился с другим мужчиной и ударил его ножом в область шеи. От полученной травмы последний скончался на месте.

Фигурант поспешил скрыться с места преступления, однако его в короткий срок задержали оперативники. В ходе допроса он полностью признал свою вину.

— В рамках предварительного следствия проведены судебные экспертизы, такие как медико-криминалистические, биологические, дактилоскопические и иные судебные экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают мужчину в совершенном преступлении, — рассказала Юлия Иванова.

Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

10 сентября солнечногорский городской суд признал 26-летнего местного жителя виновным в убийстве 15-летнего подростка и назначил ему наказание в виде девяти лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Читайте также:
убийствоУголовные делаРасследования
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте