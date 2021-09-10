Завершено расследование убийства мужчины на севере Москвы

Фото: СК РФ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мужчины, который обвиняется в совершении убийства. Об этом в пятницу, 10 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

Преступление обвиняемый совершил вечером 27 июня 2021 года. В квартире жилого дома по улице Тимирязевской он поссорился с другим мужчиной и ударил его ножом в область шеи. От полученной травмы последний скончался на месте.

Фигурант поспешил скрыться с места преступления, однако его в короткий срок задержали оперативники. В ходе допроса он полностью признал свою вину.

— В рамках предварительного следствия проведены судебные экспертизы, такие как медико-криминалистические, биологические, дактилоскопические и иные судебные экспертизы, выводы которых в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают мужчину в совершенном преступлении, — рассказала Юлия Иванова.

Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

10 сентября солнечногорский городской суд признал 26-летнего местного жителя виновным в убийстве 15-летнего подростка и назначил ему наказание в виде девяти лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.