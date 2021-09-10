Саркофаг бронзового века нашли на дне пруда в Англии

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Во время работ по благоустройству рабочие обнаружили на дне пруда на территории гольф-клуба в Линкольншире саркофаг, возраст которого оценивается в четыре тысячи лет.

К месту находки редкого артефакта оперативно прибыли археологи из Шеффилдского университета. Они приняли меры, чтобы деревянный саркофаг не разрушился от контакта с воздухом и светом.

Были проведены исследования, согласно которым гроб выполнен из выдолбленного ствола дуба. Его размер составлял метр на три. Саркофаг был набит листьями тиса или можжевельника, что, вероятно, должно было лучше сохранить тело. Гроб был закопан под гравийной насыпью, что типично для бронзового века.

Ученые сделали вывод, что гроб предназначался для представителя знати. Внутри гроба находился топор, у которого полностью сохранилось каменное лезвие и деревянная ручка. Вероятнее всего, он являлся символом власти, а не инструментом или оружием.

— Органический материал сохранился на несколько тысяч лет во влажных и безвоздушных условиях внутри выдолбленного ствола дерева, — приводит замечание археологов «Мир 24».

Проанализировав остатки растений в саркофаге, ученые заключили, что мужчина жил в «меняющемся мире». На фоне глобального потепления вода поднялась и затопила прибрежные районы. В итоге могила и курган оказались под глубоким слоем ила, благодаря чему саркофаг сохранился.

В Дании начинающий археолог Оле Гиннеруп нашел на острове Ютландия при помощи металлоискателя одно из крупнейших золотых захоронений в истории страны. Суммарный вес 22 драгоценностей составил почти килограмм. Возраст находок, по оценкам археологов, составляет 1500 лет.