СМИ: Афганских летчиков отправят из Узбекистана на военную базу США

Фото: US Air Force

Прибывших в Узбекистан афганских летчиков вместе с семьями перебросят на военную базу в США. Соединенные Штаты и Узбекистан заключили соглашение об этом в воскресенье, 12 сентября, передает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что военнослужащие вместе со своими близкими покинули Афганистан после захвата власти там радикальным движением «Талибан»*. При этом талибы* требовали от Узбекистана вернуть сбежавших на родину. В материале издания говорится, что 585 сбежавших летчиков и их близких опасаются за свою жизнь. Несмотря на амнистию, которую новая власть Афганистана объявила для всех сбежавших чиновников и военнослужащих.

Люди «вылетят на военную базу США в Дохе». Об их дальнейшей судьбе издание не сообщает. Всего в Узбекистане находятся 46 военных самолетов и вертолетов. Талибы* требуют их возвращения, но газета WSJ считает, что с этим не согласятся власти США.

Кроме того, представитель «Талибана»* Сухейль Шахин заявил о том, что сбежавшие летчики должны вернуться.

— Эти пилоты должны вернуться в свою страну, страна нуждается в них, — передает его слова РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.