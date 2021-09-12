В США рассказали, чем грозит России давление на Украину через «Северный поток — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Если Россия начнет использовать газопровод «Северный поток — 2» как способ давления на Украину и геополитическое оружие, ее ожидают серьезные последствия. Об этом в воскресенье, 12 сентября, заявил американский дипломат Курт Волкер.

При этом он рассказал, что в данный момент США борются с газопроводом исключительно словами. А их соглашение с Германией о разрешении на постройку «Северного потока — 2» обусловлено финансовыми выгодами сторон.

— Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине, — передает его слова издание «Главред Украина».

До этого проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин рассказал «Вечерней Москве», что открытие газопровода может оказать позитивное влияние на курс рубля и улучшить отношения России с другими странами.

В пятницу, 11 сентября, было полностью завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», который построен в обход Украины для поставок газа в Европу. Ресурсы нового газопровода позволяют прокачивать 55 миллиардов кубометров топлива в год. В настоящее время Газпром транспортирует через Украину 44 миллиарда кубометров газа ежегодно.

В этот же день старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн пригрозил России санкциями от западного государства, если РФ перестанет поставлять газ через Украину. По его словам, возможность санкций в отношении России была прописана еще в совместном заявлении, сделанном после июльских переговоров глав США и ФРГ. Там же указывалось, что Германия обязана приложить усилия для того, чтобы обеспечить транзит российского газа через территорию Украины на срок до десяти лет.

Также и канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия намерена сохранить Украину в качестве партнера Европы по транзиту российского газа. Она отметила, что понимает озабоченность властей Украины из-за угрозы блокировки транзита российского газа по территории страны. По этой причине ФРГ совместно с США назначили специального представителя для обсуждения этого вопроса.