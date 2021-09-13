Следком показал новые кадры с места жесткой посадки L-410 под Иркутском

Фото: СК РФ

Следственный комитет России опубликовал видео с места жесткой посадки авиасудна L-410 в Иркутской области.

На кадрах можно увидеть обломки самолета, а также то, как сотрудники правоохранительных органов проводят на месте трагедии свою работу.

На видео показано, что судно было практически полностью разрушено.

До этого стало известно, что губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об объявлении 15 сентября днем траура в связи с жесткой посадкой самолета L-410.

Пассажирский самолет L-410, который направлялся из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге, в нескольких километрах от пункта назначения. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате инцидента погибли четыре человека, 12 пострадали. Позже стало известно о состоянии пострадавших.

Приоритетной версией инцидента является отказ техники. СК по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Ход дела поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства. Семьям погибших и пострадавшим при крушении L-410 окажут помощь.