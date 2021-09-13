15 сентября объявлено Днем траура в Иркутской области в связи с авиакатастрофой

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об объявлении 15 сентября Днем траура в связи с жесткой посадкой самолета L-410. Об этом стало известно в понедельник, 13 сентября. Соответствующее постановление появилось на региональном интернет-портале правовой информации.

— ...Руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю объявить 15 сентября 2021 года днем траура на территории Иркутской области, — говорится в документе.

В постановлении Кобзев также выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Пассажирский самолет L-410, который направлялся из Иркутска в поселок Казачинское, совершил жесткую посадку в тайге, в нескольких километрах от пункта назначения. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате инцидента погибли четыре человека, 12 пострадали. Позже стало известно о состоянии пострадавших.

Видео: ГУ МЧС России по Иркутской области

Приоритетной версией инцидента является отказ техники. СК по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Ход дела поставлен главой СК Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства. Семьям погибших и пострадавшим при крушении L-410 окажут помощь.

Аналогичный случай с трагичным концом произошел с самолетом Ан-26, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск). Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет. Выяснилось, что самолет упал в Охотское море недалеко от пункта назначения. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.