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Подмосковным многодетным семьям и пенсионерам помогут купить газовое оборудование

Виктория Сикерина

Общество
Подмосковным многодетным семьям и пенсионерам помогут купить газовое оборудование
Фото: Пресс-служба Госдумы

Многодетные семьи и пенсионеры получат помощь при покупке газового оборудования и прокладке сетей в рамках реализации социальной программы газификации в Московской области. Соответствующее поручение дал губернатор региона Андрей Воробьев в понедельник, 13 сентября, после встречи с жителями Истры, которые планируют провести газ в свои дома.

По его словам, пенсионеры, многодетные родители и малообеспеченные граждане получат помощь из единого социального пакета.

— Я дал поручение региональному правительству сформировать конкретные меры по поддержке социально незащищенных жителей Московской области при реализации программы социальной газификации. В рамках нашего единого социального пакета и в первую очередь — по приобретению оборудования для отопления индивидуальных жилых домов, — заявил областной губернатор.

Программа газификации направлена на бесплатное подведение труб к дому. Для этого необходимо заключить соответствующий договор, передает телеканал 360.

В понедельник, 13 сентября, Андрей Воробьев рассказал, что в крупных населенных пунктах Подмосковья организуют поселки для медиков. В регионе для передачи врачам выбрали в 30 округах 670 участков. Их средняя площадь составляет 8–15 соток.

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