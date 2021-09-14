В США раскрыли «уловку» России с «Северным потоком — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

США не могут позволить себе игнорировать «уловку» России в «газовой игре» за газопровод «Северный поток — 2». Об этом в материале для журнала National Interest написал обозреватель Николас Гроздев.

Он считает, что Европа может столкнуться с энергетическим кризисом из-за Вашингтона, что будет выгодно Москве. По словам автора, РФ экспортирует через Украину тот объем газа, который предусматривает соглашение с ФРГ.

— Россия надеется, что опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят ее сертифицировать «Северный поток — 2» (который уже достроен) и запустить его в эксплуатацию, — отметил Гроздев.

Он уточнил, что в США могут призвать своих европейских партнеров согласиться на экономические убытки, действуя совместно против Китая, говорится в материале журнала.

Утром в пятницу, 10 сентября, российская энергетическая компания «Газпром» в своем официальном Telegram-канале сообщила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершили.

После в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснил, что открытие газопровода «Северный поток — 2» улучшит положение российского бизнеса и жителей страны в целом. Эксперт отметил, что достижения крупнейшего в РФ производителя газа значительно отражаются на состоянии других предприятий.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.