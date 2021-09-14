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«Талибан»* отрицает обвинения в совершении военных преступлений

Михаил Алимов

В мире
«Талибан»* отрицает обвинения в совершении военных преступлений
Фото: public domain

Радикальное движение «Талибан»* отрицает все обвинения в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Об этом во вторник, 14 сентября, заявил исполняющий обязанности замглавы министерства культуры и информации Афганистана Забиулла Муджахид.

— Мы решительно отрицаем доклад Human Rights Watch, в котором говорится, что моджахеды Исламского Эмирата совершают военные преступления. Эта организация не должна быть жертвой вражеской дезинформации и не должна готовить такие лживые доклады на ее основе. Они должны внимательно изучить все на месте и самостоятельно выявить факты, — написал он в своем Twitter.

Подобное заявление представитель талибов* сделал в ответ на письмо НПО Human Rights Watch к главе МИД Индии. В нем организация утверждала о гуманитарном кризисе в Афганистане и многочисленных нарушениях прав человека в стране. Отмечается, что миссия ООН в Афганистане должна донести информацию до международных организаций, расследующих военные преступления, передает РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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