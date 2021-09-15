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«Мне трудно дышать»: Ефремов раскаялся и попросил уменьшить срок из-за проблем со здоровьем

Михаил Алимов

Происшествия
«Мне трудно дышать»: Ефремов раскаялся и попросил уменьшить срок из-за проблем со здоровьем
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Актер Михаил Ефремов выступил перед судом и попросил смягчение приговора. По его словам, он раскаялся, у него обострились проблемы со здоровьем и необходима помощь семье.

— Моя жизнь дала трещину в 2019 году. Сначала умерла моя мама, а в конце декабря не стало моей театральной мамы — Галины Волчек. Я всего этого не выдержал, стал пить. Трагедия произошла по моей вине, — начал он свою речь.

Ефремов отметил, что уже год находится в колонии, у него было время подумать над тем, что он совершил. Актер также упомянул, что его семья находится в тяжелом материальном положении из-за него.

— Для меня желательно как можно быстрее выйти отсюда, чтобы иметь возможность помогать людям, которым я принес несчастье — не нытьем, а реальными делами, — сообщил он.

Видео: telegram / LIFE SHOT

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

В июне 2021 года адвокаты Ефремова подали кассационную жалобу, попросив смягчить его приговор из-за психического расстройства и выплаченной компенсации пострадавшей стороне.

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