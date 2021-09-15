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Добровинский рассказал, какую пользу обществу может приносить Ефремов

Рафаэль Залян

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Добровинский рассказал, какую пользу обществу может приносить Ефремов
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Актер Михаил Ефремов может приносить пользу обществу, собирая велосипедные цепи. Таким мнением в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился адвокат Александр Добровинский. По его словам, это любимое занятие артиста.

— Насколько мне известно, он любит заниматься сборкой велосипедной цепи. Как по мне, это очень полезная для общества деятельность, которая будет востребована, — сказал Добровинский, представлявший интересы пострадавшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Ефремова.

У актера сейчас нелегкий этап в жизни, поскольку у него «возникли психологические проблемы», заметил адвокат.

— Его защитники сами говорят, что у него началось раздвоение личности, — заключил собеседник «ВМ».

Кассационный суд в среду, 15 сентября, оставил приговор актеру Михаилу Ефремову без изменений. Артист проведет в колонии 7,5 года.

Государственный обвинитель во время судебного процесса заявил, что не считает необходимым снижать срок артисту. По словам прокурора, Ефремов более не способен приносить пользу обществу «в связи с ухудшением состояния его здоровья».

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

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