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«Бог поцеловал в темечко»: друг Ефремова рассказал, каким будет возвращение актера на сцену

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Бог поцеловал в темечко»: друг Ефремова рассказал, каким будет возвращение актера на сцену
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Если актеру Михаилу Ефремову позволят вернуться в профессию, он принесет огромную пользу общественности, в том числе и семье погибшего по его вине человека. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал близкий друг артиста, советский и российский актер Михаил Горевой. По его мнению, трагедия, которую пришлось пережить Ефремову в связи со смертельным ДТП, сделает его более «сильным и характерным артистом».

— Я не согласен с высказыванием гособвинителя относительно того, что Михаил Олегович не принесет никакой пользы людям. Я знаю Мишу со времен студенчества, мы однокурсники и лучшие друзья. И Ефремов не просто талантливый, он гениальный артист. Бог поцеловал его талантом в самое темечко. Я его не просто знаю, а чувствую, и хочу сказать, что от пережитой трагедии он станет еще более сильным, глубоким и характерным артистом, — сказал Горевой.

По словам собеседника «ВМ», Ефремов уже принес огромную пользу людям своей актерской игрой, театральной и режиссерской деятельностью.

— Я убежден, если бы ему дали возможность вернуться в профессию, он бы принес еще больше пользы, света, и добра, причем не только обществу, но и семье погибшего и даже прокурору, который усомнился в его полезных для общественности качествах, — заключил Горевой.

Кассационный суд в среду, 15 сентября, оставил приговор актеру Михаилу Ефремову без изменений. Артист проведет в колонии 7,5 года.

Государственный обвинитель во время судебного процесса заявил, что не считает необходимым снижать срок артисту. По словам прокурора, Ефремов более не способен приносить пользу обществу «в связи с ухудшением состояния его здоровья».

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

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