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Врач перечислила признаки снижения гемоглобина

Полина Долганова

Общество
Врач перечислила признаки снижения гемоглобина
Фото: pixabay.com

Из-за сниженного уровня гемоглобина у человека может понизиться артериальное давление, развиться коллапс и уменьшиться масса тела. Об этом рассказала участковый терапевт АО «Медицина», профпатолог, член Российского научного медицинского общества терапевтов Светлана Бурнацкая.

По ее словам, основными признаками снижения гемоглобина являются головокружение, слабость, пониженный аппетит и усталость. Однако при таких симптомах эксперт не рекомендует ставить себе диагноз самостоятельно.

Диагностировать снижение уровня гемоглобина стоит с помощью диагностики и анализа крови.

— Дело в том, что подобные признаки бывают и симптомами других проблем со здоровьем, например, вегетососудистых заболеваний, — рассказала врач в разговоре с газетой «Известия».

Осенью все сезонные инфекции становятся активнее. Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала «Вечерней Москве», как помочь своему организму справиться с ними.

Также в беседе с «Вечерней Москвой» врач и телеведущий Александр Мясников напомнил, что в осенне-зимний период повышается вероятность заболеть не только коронавирусом, но еще и гриппом, а также пневмококковой и другими инфекциями. По его словам, коронавирус — это не все инфекции, которые представляют опасность для здоровья граждан, и даже не основная из них, несмотря на ее статус пандемии. Так, только от пневмококка умирают почти два миллиона человек в год.

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