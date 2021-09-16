Более двух миллионов москвичей зарегистрировали на стартующее 17 сентября онлайн-голосование
В реестр дистанционного электронного голосования в Москве включены 2 014 765 человек. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Госдуму, довыборами в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино Алексей Венедиктов.
По его словам, всего было подано 2 миллиона 356 тысяч заявлений, однако 220 тысяч заявлений было двойных и тройных.
— То есть люди подавали, скажем, через госуслуги, им не приходил ответ, они снова шли и так далее. Таким образом, уникальных заявлений было подано 2 миллиона 139 тысяч — после проверки. Но были люди, которые имеют в Москве только временную регистрацию, и поэтому они не были акцептированы, — пояснил Алексей Венедиктов.
13 сентября о своем участии в голосовании сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
3 сентября на электронное голосование записался мэр Москвы Сергей Собянин и назвал этот способ волеизъявления наиболее безопасным.
Выборы депутатов в Государственную думу РФ пройдут 17–19 сентября. На самые острые и интересные вопросы о дистанционном формате голосования «Вечерней Москве» ответили эксперты.