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Более двух миллионов москвичей зарегистрировали на стартующее 17 сентября онлайн-голосование

Анастасия Волоснова

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Более двух миллионов москвичей зарегистрировали на стартующее 17 сентября онлайн-голосование
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В реестр дистанционного электронного голосования в Москве включены 2 014 765 человек. Об этом в четверг, 16 сентября, рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Госдуму, довыборами в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино Алексей Венедиктов.

По его словам, всего было подано 2 миллиона 356 тысяч заявлений, однако 220 тысяч заявлений было двойных и тройных.

— То есть люди подавали, скажем, через госуслуги, им не приходил ответ, они снова шли и так далее. Таким образом, уникальных заявлений было подано 2 миллиона 139 тысяч — после проверки. Но были люди, которые имеют в Москве только временную регистрацию, и поэтому они не были акцептированы, — пояснил Алексей Венедиктов.

13 сентября о своем участии в голосовании сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

3 сентября на электронное голосование записался мэр Москвы Сергей Собянин и назвал этот способ волеизъявления наиболее безопасным.

Выборы депутатов в Государственную думу РФ пройдут 17–19 сентября. На самые острые и интересные вопросы о дистанционном формате голосования «Вечерней Москве» ответили эксперты.

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