Путин призвал россиян «не забывать вовремя ревакцинироваться»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал население «не забывать вовремя ревакцинироваться» от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в пятницу, 17 сентября.

Глава государства отметил, что некоторые сотрудники его службы безопасности, протокола и пресс-центра не успели сделать повторную прививку своевременно и заболели.

— Нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. Вот у меня коллеги из протокола, из службы безопасности, из пресс-службы некоторые вовремя не сделали, не следили за этими титрами, которые должны защищать, и вот результат: приходится какое-то время работать в условиях вынужденной изоляции, — цитирует Путина РИА Новости.

Глава РФ подытожил, что вакцинированные граждане в основном переносят COVID-19 в легкой форме и не имеют впоследствии серьезных осложнений.

Накануне президент России Владимир Путин решил соблюдать режим самоизоляции, так как в его окружении коронавирусной инфекцией заболели несколько десятков человек.

До принятия этого решения российский лидер успел встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом в Москве.

Через некоторое время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент сдал тест на COVID-19. Он оказался отрицательным, глава РФ здоров. В июне Путин в ходе прямой линии рассказал, что сделал прививку вакциной «Спутник V».

Иммунолог, профессор Александр Полевщиков рассказал, что делать повторную прививку от коронавирусной инфекции стоит всем, но особенно это важно для граждан с сильным иммунитетом, потому что они переносят заболевание тяжелее. По его словам, ревакцинироваться от COVID-19 рекомендуется спустя шесть месяцев после первого укола.