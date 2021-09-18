Иммунолог рассказал о досрочной ревакцинации от коронавируса

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Оптимальный срок для повторной вакцинации от коронавируса составляет шесть месяцев и пропускать его не желательно. При желании можно ревакцинироваться раньше. Об этом в субботу, 18 сентября, заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

— Я не рекомендую тянуть больше семи месяцев, потому что есть риски: у значительного процента людей, примерно у трети, антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает, — рассказал он в интервью радио Sputnik.

По его словам, досрочная ревакцинация не повредит организму, но и существенной пользы не окажет. Раньше срока можно привиться в трех случаях.

Во-первых если человек поедет в страну с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

— Но вы должны так рассчитать, чтобы прошло минимум две недели с момента ревакцинации (до въезда в такую страну, – прим. «ВМ»). Если пройдет десять дней, неделя или меньше, скорее всего, никакого эффекта от дополнительной дозы вакцины не будет, — предупредил он.

Во-вторых, если пациент преклонного возраста, а также если у него есть некоторые заболевания.

— Когда у человека есть отдельные выраженные иммунодефицитные состояния или когда человек глубоко пожилой, ревакцинация может понадобиться раньше, — отметил Крючков.

Он думает, что в дальнейшем молодые люди будут ревакцинироваться каждые 8-9 месяцев, а пожилые — каждые 4-5.

До этого сообщалось, что однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», созданную Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, одобрили в Иране.

В пятницу, 10 сентября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 39,8 миллиона граждан России полностью вакцинировались от COVID-19. При этом 46,5 миллиона человек ввели первый компонент вакцины от вируса.

В конце августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ официально представлены «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».