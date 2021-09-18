СМИ: Австралия надеется на возобновление отношений с Францией после отзыва посла

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Власти Австралии сожалеют о решении Франции отозвать посла для консультаций. Об этом сообщил председатель министра иностранных дел Австралии Марис Пейн.

— С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением, — цитирует Пейна издание Sydney Morning Herald.

Из заявления также следует, что Австралия дорожит отношениями с Францией и считает ее важным партнером, который способен обеспечивать стабильность в зонах Индийского и Тихого океанов.

Пейн подытожил, что Австралия надеется взаимодействовать с Францией в будущем, а также отметил, что диалог двух стран должен строиться на основе общих интересов.

17 сентября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Франция отозвала своих послов из США и Австралии после разрыва Канберрой контракта по поставкам подводных лодок в пользу Вашингтона.

До этого министр назвал «ударом в спину» решение Австралии разорвать контракт с французской оборонной компанией Naval Group по подводным лодкам. Глава МИД страны подчеркнул, что из-за этой ситуации доверие к руководству Австралии теперь подорвано.

16 сентября стало известно, что Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия договорились создать новое партнерство в сфере безопасности. Об этом сообщили в среду, 15 сентября, в канцелярии британского премьер-министра.

В заявлении было сказано, что лидеры трех стран «договорились о знаковом партнерстве в области обороны и безопасности, которое будет защищать и отстаивать общие интересы в Индо-Тихоокеанском регионе». Эта инициатива получила название AUKUS. В рамках данного альянса государства планируют способствовать обмену технологиями.

Телеканал АВС в свою очередь сообщал, что правительство Австралии решило создать флот из атомных подлодок и начать сотрудничать с США и Британией, отказавшись при этом от соглашения с оборонной французской компанией Naval Group.

Теперь Австралия получит как минимум восемь атомных подводных лодок в рамках нового оборонного альянса.