Ректор пермского университета подтвердил информацию о том, что стрелок жив
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«Сразу стал палить»: очевидец рассказал о стрельбе в пермском вузе

Полина Долганова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
«Сразу стал палить»: очевидец рассказал о стрельбе в пермском вузе
Фото: Telegram/112

Один из студентов Пермского государственного университета рассказал о стрельбе, которая произошла в вузе в понедельник, 20 сентября.

По его словам, злоумышленник действовал уверенно. Студенты в стенах университета не сразу осознали, что происходит.

— Смотрю, выходит на перекресток человек с дробовиком и уверенным шагом идет. Оружие метра полтора у него. Первый выстрел — толпа только шелохнулась, второй выстрел — половина присела. Третий — стали разбегаться все. Мы убежали обратно, — рассказал молодой человек.

Он также добавил, что, когда нападавший начал стрелять, он находился в шести метрах от того места, где около университета организована курилка.

— Он сразу стал палить, стоял в шести метрах от места, где студенты курят, — передает слова очевидца телеканал «Звезда».

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете прогремели выстрелы. По данным СК, студент вуза открыл стрельбу по окружающим из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени. Личность стрелка установлена.

По данным следствия, в ходе задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ранен.

В результате случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. Расследование будет вести центральный аппарат СК. На место прибыли следователи-криминалисты.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 24 человека и восемь погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

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