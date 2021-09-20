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Отец Тимура Бекмансурова рассказал о жизни стрелка до трагедии в ПГУ

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Отец Тимура Бекмансурова рассказал о жизни стрелка до трагедии в ПГУ
Фото: mos.ru

Отец Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу утром 20 сентября в Пермском государственном университете (ПГУ), сообщил, что до трагедии сын увлекался исключительно компьютером и жил с матерью. Он отметил, что до сих пребывает в шоковом состоянии из-за поступка сына.

Отец рассказал, что его ребенок часто проводил время дома за компьютером, не выходил гулять, был закрытым человеком.

— Я ничего не могу вам сказать, нахожусь в другом городе. Я даже не знаю, что там. Правда. Должен был приехать в Пермь, сейчас опрос, допрос будет уже здесь. Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя — что же он такое вообще сделал. Я звонил ей (матери — прим. «ВМ»). Сначала мне позвонила мама моя, сказала «так и так». Я был в шоке, уже позвонил потом жене бывшей, она как раз была в полиции на допросе. Она тоже в шоке. Как амеба какая-то, ничего сказать нормально не может, — цитирует Telegram-канал «RT на русском» отца Тимура Бекмансурова.

Утром 20 сентября в ПГУ началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По информации Минздрава России, в результате стрельбы в Пермском государственном университете пострадали 24 человека и шесть погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин. Также слова поддержки высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию о трагедии и главном подозреваемом.

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