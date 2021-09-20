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Колокольцев представит к наградам сотрудников ДПС после стрельбы в Перми

Иван Юминов

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Колокольцев представит к наградам сотрудников ДПС после стрельбы в Перми
Фото: Администрация президента РФ

Глава МВД России Владимир Колокольцев внесет президенту представления о награждении госнаградами сотрудников ДПС, которые отличились при задержании стрелка в Перми. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в понедельник, 20 сентября.

— В экстремальной ситуации Константин Калинин и Владимир Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему, — отметила представитель ведомства.

Действия правоохранителей позволили предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв, приводит слова Волк «МВД Медиа».

Калинин после инцидента рассказал, что в момент, когда ему поступил вызов, он занимался оформлением ДТП. В какой-то момент очевидец сообщил ему и напарнику, что в здании университета стреляют.

Экипаж полка ДПС первым прибыл на место инцидента после сообщений о стрельбе. Калинин отправился в главный корпус, а Макаров принялся организовывать эвакуацию граждан.

По словам сотрудника полиции, в помещении он увидел вооруженного мужчину, который, заметив стража порядка, несколько раз выстрелил в его сторону. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин. Семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей.

Занятие в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

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