Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появились подробности состояния стрелка в Перми после задержания

Иван Юминов

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Появились подробности состояния стрелка в Перми после задержания
Фото: Telegram / 112

Тимур Бекмансуров, который, предположительно, открыл стрельбу в университете в Перми, находится в реанимации на ИВЛ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в понедельник, 20 сентября.

— Тимура Бекмансурова прооперировали.18-летний студент, который устроил массовый расстрел в Пермском университете, находится на ИВЛ, — говорится в сообщении.

Подозреваемый стал постепенно отходить от наркоза и реагировать на слова врачей. При этом он до сих пор, по информации Baza, находится в тяжелом состоянии.

При столкновении с правоохранителями он получил огнестрельные ранения конечностей, груди и живота. В настоящее время Бекмансуров находится в реанимации, но его могут перевести в обычную палату вечером.

На этажах больницы, где лежит молодой человек, дежурят полицейские, отмечает Telegram-канал.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 24 человека и шестеро погибли. Семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятие в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

Читайте также:
ЗадержанияреанимацияПермь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов
Никита Миронов

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Все мнения
О проекте