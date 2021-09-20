Появились подробности состояния стрелка в Перми после задержания
Сюжет:Стрельба в Перми
Тимур Бекмансуров, который, предположительно, открыл стрельбу в университете в Перми, находится в реанимации на ИВЛ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в понедельник, 20 сентября.
— Тимура Бекмансурова прооперировали.18-летний студент, который устроил массовый расстрел в Пермском университете, находится на ИВЛ, — говорится в сообщении.
Подозреваемый стал постепенно отходить от наркоза и реагировать на слова врачей. При этом он до сих пор, по информации Baza, находится в тяжелом состоянии.
При столкновении с правоохранителями он получил огнестрельные ранения конечностей, груди и живота. В настоящее время Бекмансуров находится в реанимации, но его могут перевести в обычную палату вечером.
На этажах больницы, где лежит молодой человек, дежурят полицейские, отмечает Telegram-канал.
Стрельба в Перми
Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.
По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 24 человека и шестеро погибли. Семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей.
Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.
Занятие в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.