«Возомнил себя сверхчеловеком»: у пермского и казанского стрелков нашли общие черты

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Массовые расстрелы в учебных заведениях Казани и Перми имеют много общего. Это касается и методов совершения преступлений, и мотивов, которыми руководствовались стрелки. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали эксперты.

— В общем и целом они очень схожи между собой. Если в деталях, то там была школа, а здесь — университет. В Казани расстреливались учащиеся того заведения, в котором он (Ильназ Галявиев — прим. «ВМ») обучался. А в Перми стрелок просто выбрал определенный объект и пришел убивать абсолютно незнакомых ему людей, которых он никогда не знал, не видел, не слышал, — отметил бывший оперативный сотрудник РУБОП Михаил Игнатов.

По его словам, парень, затеявший стрельбу в пермском вузе, «возомнил себя сверхчеловеком» и убивал ради убийства, ради удовлетворения своих амбиций. Он даже мог себя ощущать прирожденным убийцей. Молодой человек при этом не знал, как свои потребности реализовать иным способом, заключил собеседник «ВМ».

Схожего мнения придерживается профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики МГОУ, доктор юридических наук Анатолий Кустов. Он считает, что происшествия в Казани и Перми практически не отличаются друг от друга. Разница, по его мнению, только в типе оружия и количестве жертв.

— И тот, и другой готовились к совершению преступления. Только сроки разные. А так — это абсолютно идентичные преступления. Что побудило пермского стрелка? Возможно, обстановка в вузе на него повлияла негативно, желание быть популярным в первую очередь, интернет — чтобы там о нем говорили. По похожему сценарию совершали преступления и в США. Террористических и политических мотивов у преступников не было. Это аполитичные мотивы — чтобы о них говорили. Они хотели выделиться среди сокурсников, соратников, — пояснил юрист.

Специалист с сожалением констатировал, что подобный метод самовыражения становится закономерным у молодежи. Предотвратить такие случаи можно только посредством контроля за передвижением оружия, продажей оружия с 21 года и вооружением охранников образовательных учреждений газовым или травматическим оружием, заключил специалист.

Массовое убийство, напомним, произошло 20 сентября в Пермском государственном университете. 18-летний Тимур Бекмансуров пришел на территорию учебного заведения и открыл огонь из дробовика по студентам, преподавателям и другим сотрудникам учреждения. В результате происшествия погибли шесть человек, 24 получили ранения. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сам стрелок был обезврежен полицейскими, получив в ходе перестрелки тяжелые ранения. Он находится в реанимации. По данным Росгвардии, оружием злоумышленник владел на законных основаниях.

Похожее преступление произошло 11 мая в казанской гимназии № 175. Тогда в результате нападения бывшего ученика на свою школу погибли 9 человек, еще 32 получили ранения.