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Мурашко: Состояние девяти пострадавших при стрельбе в Перми оценивается как тяжелое

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Мурашко: Состояние девяти пострадавших при стрельбе в Перми оценивается как тяжелое
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Состояние 9 из 20 пострадавших при стрельбе в Перми оценивают как тяжелое. Об этом в понедельник, 20 сентября, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, в настоящее время всем раненым оказывают медицинскую помощь. После стабилизации всех пациентов будет принято решение об их транспортировке из Перми.

По предварительным данным, все борта МЧС будут подняты утром 21 сентября.

— Мы продолжаем оценивать состояние каждого пациента, идут обходы, — приводит ТАСС слова Мурашко.

До этого стало известно, что семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей от региональных властей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 28 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

«Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию о трагедии и главном подозреваемом.

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