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«Шел и стрелял»: пострадавший в Перми первокурсник рассказал о поведении стрелка

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
«Шел и стрелял»: пострадавший в Перми первокурсник рассказал о поведении стрелка
Фото: mos.ru

Пермский стрелок во время нападения ничего не говорил, а «просто шел и стрелял». Об этом рассказал студент первого курса, который пострадал при стрельбе в вузе.

Он пояснил, что услышал стрельбу, когда вместе с другом прошел за проходную. Молодые люди увидели, что злоумышленник открыл стрельбу, поэтому побежали обратно к факультету.

— Я зажался возле забора, прижался. Он увидел меня, я пригнулся. Он выстрелил и попал в палец на левой ноге. Он просто шел и стрелял из дробовика. Он был во всем черном, на груди — патронташ. Ничего не говорил, — рассказал студент.

Он добавил, что стрелок не старался прицеливаться, из-за чего большинство пуль летело мимо, несмотря на то что перед нападающим бежала толпа. В настоящее время первокурсник чувствует себя хорошо, пишет РИА Новости.

До этого стало известно, что семьи погибших при стрельбе получат по миллиону рублей от региональных властей. Пострадавшим в результате инцидента выделят по 500 тысяч рублей.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 28 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

«Вечерняя Москва» собрала всю известную информацию о трагедии и главном подозреваемом.

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