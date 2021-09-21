Профессор университета в Перми объяснил, почему не прервал пару во время стрельбы

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Профессор пермского государственного университета Олег Сыромятников рассказал, почему не прервал занятие во время стрельбы, которая произошла на территории вуза в понедельник, 20 сентября.

По его словам, когда он услышал выстрелы, он сразу же закрыл дверь аудитории. Сыромятников уверен, что эту преграду невозможно было бы пробить выстрелом, так как дверь сделана из металла.

— Когда студенты стали сообщать, что в восьмом корпусе находится вооруженный человек, эту информацию они увидели в чатах, я сразу позвонил декану, своему руководству. Декан мне сказал, чтобы я продолжал занятие. Тем более, пока информация не была официальной, — рассказал преподаватель в разговоре с 59.ru.

До этого психолог, специалист по конфликтологии, эксперт по социальному воздействию и критическому мышлению, судебный эксперт по уголовным делам Евгений Волков рассказал о том, как с научной точки зрения можно объяснить внутреннюю мотивацию пермского стрелка, который убил в местном госуниверситете несколько человек.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.