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Фальков рассказал о состоянии большинства пострадавших в результате стрельбы в Перми

Полина Долганова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Общество
Фальков рассказал о состоянии большинства пострадавших в результате стрельбы в Перми
Фото: roscongress / Андрей Любимов

Большинство пострадавших, которые были ранены во время стрельбы в Пермском государственном университете, в настоящее время идут на поправку. Об этом во вторник, 21 сентября, рассказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

— Мы навещали тех, кто госпитализирован, большинство из них идут на поправку. Помощь оказывается коллегами из Министерства здравоохранения, — заявил глава Минобрнауки.

По его словам, в министерство поступает большое количество соболезнований от разных российских образовательных учреждений. Многие из них так или иначе во вторник почтут память погибших в трагедии, передает РИА Новости.

До этого Фальков сообщил, что семерых человек, которые пострадали во время стрельбы в Пермском госуниверситете, доставят в Москву.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

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