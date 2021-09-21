«С днем рождения, Гарри»: принц Уильям холодно поздравил брата с праздником
Британский принц Гарри отметил 15 сентября свое 37-летие. Все члены королевской семьи поздравили его в социальных сетях.
В числе тех, кто не забыл о празднике Гарри, был и его брат Уильям. Свое поздравление он оставил на своей странице в Twitter.
— С днем рождения, принц Гарри, — говорилось в сообщении.
Happy Birthday Prince Harry! 🎈 pic.twitter.com/Lw1nR9wNDl— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 15, 2021
Писатель, публицист и королевский эксперт Дункан Ларкомб проанализировал поздравление и заявил, что отношения между Гарри и Уильямом все еще напряженные, передает Nation News.
Членов королевской семьи Великобритании рассорило откровенное интервью, которое принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали Опре Уинфри в начале марта. Почти половина британцев негативно отнеслась к этой беседе, следует из данных исследовательской компании YouGov. Из числа опрошенных людей 47 процентов посчитали, что слова бывших членов королевской семьи являются неприемлемыми.