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«С днем рождения, Гарри»: принц Уильям холодно поздравил брата с праздником

Полина Долганова

Общество
«С днем рождения, Гарри»: принц Уильям холодно поздравил брата с праздником
Принцы Гарри и Уильям

Британский принц Гарри отметил 15 сентября свое 37-летие. Все члены королевской семьи поздравили его в социальных сетях.

В числе тех, кто не забыл о празднике Гарри, был и его брат Уильям. Свое поздравление он оставил на своей странице в Twitter.

— С днем рождения, принц Гарри, — говорилось в сообщении.

Писатель, публицист и королевский эксперт Дункан Ларкомб проанализировал поздравление и заявил, что отношения между Гарри и Уильямом все еще напряженные, передает Nation News.

Членов королевской семьи Великобритании рассорило откровенное интервью, которое принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали Опре Уинфри в начале марта. Почти половина британцев негативно отнеслась к этой беседе, следует из данных исследовательской компании YouGov. Из числа опрошенных людей 47 процентов посчитали, что слова бывших членов королевской семьи являются неприемлемыми.

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