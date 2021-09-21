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Стало известно о состоянии пострадавших во время стрельбы пермяков после перелета в Москву

Полина Долганова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Общество
Стало известно о состоянии пострадавших во время стрельбы пермяков после перелета в Москву
Фото: Pexels

Пострадавшие во время стрельбы в Пермском государственном университете хорошо перенесли перелет в Москву. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев. Ему было поручено сопровождать борт МЧС, на котором перевозили раненых.

Отмечается, что самолет с пострадавшими на борту приземлился в аэропорту Внуково.

— Все хорошо, —цитирует Гриднева РИА Новости.

До этого сообщалось, что самолет Ил-76 с ранеными при стрельбе в пермском вузе на борту вылетел в Москву.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков накануне сообщил, что семерых человек, которые пострадали во время стрельбы в Пермском госуниверситете, доставят в столицу.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

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