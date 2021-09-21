Студенты отказались учиться у преподавателя, не прервавшего пару во время стрельбы в Перми

Фото: Олег Сыромятников / vk.com

Студенты Пермского университета отказались учиться у преподавателя Олега Сыромятникова, который не прекратил лекцию, несмотря на стрельбу в здании вуза. Об этом учащиеся рассказали Telegram-каналу Life SHOT.

Одна из студенток Сыромятникова уточнила, что преподаватель не пытался успокоить студентов во время инцидента.

— Мы просили его о том, чтобы он прекратил вести лекцию, потому что мы боялись, что нас услышат. Он на наши замечания никак не реагировал, только говорил, что мы мешаем ему вести пару. Мы ждем официальный ответ от деканата, что они будут делать далее с ситуацией, потому что продолжать учиться у Сыромятникова мы больше не хотим, — пояснила девушка.

По ее словам, на данный момент она и ее одногруппники морально истощены. Ситуацию также ухудшает тот факт, что преподаватель публично осмеял студентов, которые начали прятаться под партами, когда в вузе началась стрельба, говорится в Telegram-канале.

Сам Сыромятников сказал, что когда он услышал выстрелы, то сразу закрыл дверь аудитории. Преподаватель уверен в том, что эту преграду невозможно было бы пробить выстрелом, так как дверь сделана из металла. Однако прекратить лекцию он отказался, чтобы не устраивать в аудитории панику.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли. Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.