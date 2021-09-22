Совбез ООН не обсуждал вопрос снятия санкций с «Талибана»*

Фото:kremlin.ru / ООН, Эскиндер Дебебе

Вопрос снятия санкций с радикального движения «Талибан»* Совбезом (СБ) ООН не обсуждался. Об этом заявил постпред России при организации Василий Небензя в среду, 22 сентября.

— Тема снятия санкций, введенных в отношении талибов* по линии СБ, не стоит на повестке прямо сейчас, — рассказал дипломат.

Данный вопрос, по его словам, придется решать рано или поздно. При этом делать это стоит «не с наскока», а исходя из необходимости внимательного наблюдения за ситуацией, уточнил Небензя.

Практически все члены Совбеза неоднократно во время выступлений по теме Афганистана говорили о целесообразности осторожного подхода в отношении новых властей страны, подчеркнул постпред. Более насущной проблемой в настоящее время является гуманитарная помощь Афганистану, приводит слова Небензи РИА Новости.

22 сентября представители «Талибана»* обратились в ООН с намерением выступить в ходе недели высокого уровня Генассамблеи. Они также номинировали кандидатуру Мохаммада Сохаила Шахина на пост нового постпреда страны при организации.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.