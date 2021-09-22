Число пострадавших после стрельбы в пермском университете выросло до 43 человек

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Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном университете, включая самого стрелка, возросло до 43 человек. Об этом в среду, 22 сентября сообщил Минздрав России.

В ведомстве отметили, что пострадавшие, проходящие лечение в стационаре и амбулаторно, находятся в удовлетворительном состоянии, пишет РИА Новости.

Накануне помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов рассказал, что состояние семерых пострадавших, которых эвакуировали в Москву после стрельбы в вузе Перми, остается стабильно тяжелым.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.