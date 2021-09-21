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Раненые при стрельбе в Перми остаются в тяжелом состоянии после перелета в Москву

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Стрельба в Перми
Происшествия
Раненые при стрельбе в Перми остаются в тяжелом состоянии после перелета в Москву
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Состояние семерых пострадавших при стрельбе в вузе Перми, которых эвакуировали в Москву, остается стабильно тяжелым. Об этом во вторник, 21 сентября, рассказал помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.

По его словам, все семь пациентов перенесли медицинскую эвакуацию без осложнений.

— Их состояние остается стабильно тяжелым. Все они госпитализированы в отделения реанимации ведущих федеральных центров Минздрава России, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Кузнецова.

До этого сообщалось, что самолет Ил-76 с ранеными при стрельбе в пермском вузе на борту вылетел в Москву.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков накануне сообщил, что семерых человек, которые пострадали во время стрельбы в Пермском госуниверситете, доставят в столицу.

Стрельба в Перми

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным СК, студент вуза открыл огонь по окружающим людям из травматического оружия. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 29 человек и шестеро погибли.

Соболезнования близким погибших в результате трагедии выразил президент России Владимир Путин.

Занятия в университете отменены до 27 сентября. Мемориал будет открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.

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