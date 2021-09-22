Талибы* запланировали развивать отношения с Россией, Китаем и Пакистаном

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У радикального движения «Талибан»* могут продвигаться отношения с Россией, КНР и Пакистаном. Об этом рассказали в среду, 22 сентября, в Министерстве иностранных дел России.

Данное заявление было сделано талибами* в Кабуле на проходившей 21–22 сентября встрече с представителями РФ, КНР и Пакистана. На переговорах присутствовали представители всех стран-участниц.

— Талибская* сторона подчеркнула особое внимание к продвижению отношений с Россией, Китаем и Пакистаном, акцентировала ответственную роль трех стран в укреплении мира и безопасности в Афганистане, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

До этого представители радикального движения «Талибан»* обратились в ООН с намерением выступить в ходе недели высокого уровня Генассамблеи. Нынешний постпред страны при ООН больше не представляет Афганистан, подчеркнули в «Талибане»*. На его пост номинировали кандидатуру Мохаммада Сохаила Шахина.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.