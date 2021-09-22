Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Дали

Дали

Талибы* запланировали развивать отношения с Россией, Китаем и Пакистаном

Анастасия Волоснова

В мире
Талибы* запланировали развивать отношения с Россией, Китаем и Пакистаном
Фото: public domain

У радикального движения «Талибан»* могут продвигаться отношения с Россией, КНР и Пакистаном. Об этом рассказали в среду, 22 сентября, в Министерстве иностранных дел России.

Данное заявление было сделано талибами* в Кабуле на проходившей 21–22 сентября встрече с представителями РФ, КНР и Пакистана. На переговорах присутствовали представители всех стран-участниц.

— Талибская* сторона подчеркнула особое внимание к продвижению отношений с Россией, Китаем и Пакистаном, акцентировала ответственную роль трех стран в укреплении мира и безопасности в Афганистане, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

До этого представители радикального движения «Талибан»* обратились в ООН с намерением выступить в ходе недели высокого уровня Генассамблеи. Нынешний постпред страны при ООН больше не представляет Афганистан, подчеркнули в «Талибане»*. На его пост номинировали кандидатуру Мохаммада Сохаила Шахина.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

Читайте также:
АфганистанМИД РФРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что нужно детям

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Правильно копить: почему у нас нет денег

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уроки тревожного времени

Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Все мнения
О проекте