«Не испытывайте удачу»: Лавров пошутил об идее вступления России в НАТО

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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи на Генассамблее ООН с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пошутил об идее вступления страны в альянс.

— Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО, — приводит обращение министра к журналистам страница внешнеполитического ведомства в Twitter.

Лавров в рамках недели высокого уровня 76-й сессии Генассамблеи также примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша в четверг, 23 сентября. Всего запланировано как минимум 25 контактов Лаврова с зарубежными коллегами.

22 сентября МИД России обвинил США в злоупотреблении привилегией размещения штаб-квартиры ООН в своей стране. Заявление прозвучало из-за отказа Вашингтона выдать визу председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому для участия в сессии Генассамблеи.

Москва считает, что из-за расположения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке Соединенные Штаты манипулируют выдачей виз для оказания давления на другие государства.

Также в министерстве отметили, что отказ в визе Слуцкому — это грубейшее нарушение международного права. Такие действия США не останутся без ответной реакции, заключили в МИД.