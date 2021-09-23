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Выставка «Глагол таинственный небес» откроется в музее современной истории

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Глагол таинственный небес» откроется в музее современной истории
Фото: АГН Москва

Музей современной истории России представляет выставку «Глагол таинственный небес. К 300-летию Московского синодального хора». Экспозиция посвящена истории создания одного из старейших профессиональных музыкальных коллективов в России — Московского синодального хора, которому в 2021 году исполняется 300 лет со дня основания указом императора Петра I.

Открытие выставки приурочено ко дню рождения великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, под чьим особым попечением находился синодальный хор.

Посетители увидят уникальные экспонаты — предметы, связанные с деятельностью хора и историческими эпохами существования коллектива: портрет царя Алексея Михайловича XVIII века, портрет великой княгини Елизаветы Федоровны работы Ф. И. Рерберга, царские врата XVII века, подвесная пелена XV века, золотая печатка великого князя Сергея Александровича XIX века, старинные художественные полотна из жизни царской семьи.

На выставке планируется обширная мультимедийная составляющая, которая сделает экспозицию интерактивной. Мероприятие будет сопровождаться концертами духовной музыки в исполнении московских коллективов.

Выставка открыта с 2 октября по 23 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

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