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Городские службы рассказали об усиленной уборке дорог с начала листопада в Москве

Анастасия Волоснова

Город
Городские службы рассказали об усиленной уборке дорог с начала листопада в Москве
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Городские службы стали ежедневно подметать улицы четыре раза вместо двух. Об этом стало известно в четверг, 23 сентября.

Мокрая опавшая листва опасна для автомобилистов. Кроме того, листва может создать локальные скопления воды во время дождей.

Для удаления листьев с тротуаров и проезжей части используют вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику. Городские службы также держат на особом контроле участки с дождеприемными решетками.

Техника всасывает листву и сор с дорог в резервуар и перемещает их в бункер, который утилизируется после работ, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 21 сентября, заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков рассказал, что службы комплекса городского хозяйства подготовили коммунальную технику к осенне-зимнему сезону.

По его словам, для уборки столичных улиц задействуют 19 тысяч единиц дорожно-уборочной коммунальной техники, а также 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и 30 тысяч средств малой механизации.

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