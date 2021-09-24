«Талибан»* призвал российские власти помочь со снятием санкций ООН

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Российские власти могли бы стать посредником между ООН и Афганистаном в вопросе снижения санкционного давления. Об этом сказал заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана (состоит из представителей «Талибана»*) Забиулла Муджахид.

— Россия может быть новым посредником между нами и ООН, в том числе в вопросе снижения уровня санкционного давления. И мы просим ее содействия в мирном урегулировании в регионе и в Афганистане в частности, а также в процессе восстановления нашей страны, — заявил он в интервью РИА Новости.

Муджахид отметил, что афганское правительство рассчитывает на положительные результаты для страны на предстоящих заседаниях Совбеза ООН.

Главы МИД «пятерки» членов Совбеза ООН обсудили Афганистан. Были рассмотрены актуальные вопросы повестки дня СБ с акцентом на текущую ситуацию в Афганистане. Участники переговоров подчеркнули неотложную необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия ИРА и странам — реципиентам беженцев, недопустимость расползания террористической и наркотической угроз по региону.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.